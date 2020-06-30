أخبار البورصة اليوم .. الاجانب والعرب يحققون مبيعات تصل الي 140.5 مليون جنيه

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

نهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، أخر جلسة في يونيو علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وإتجهت تعاملات المصريين  نحو الشراء مسجلة 140.5  مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 38.3% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب  والعرب نحو 120 مليون جنيه 20.4 مليون جنيه بنسب إستحواذ 10.5% و4.1% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 51.1% والأفراد علي نسبة 48.4%.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 10764 نقطة، و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2245 نقطة.


وسجلت  التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو1.1 مليار  جنيه علي عدد378.6  مليون سهم عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 180 شركة ارتفع منه 114 شركة وانخفض 47 شركة واستقر 19 شركة .

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