النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود يكشف سبب الإطاحة به (فيديو)

وجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهد المبذول لإعادة بناء مصر، ولشهداء الجيش والشرطة وللشهيد هشام بركات الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن.





وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو لفضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان تاريخيًا لا تعرف قيمة الوطن والحفاظ عليه وعلى قيمته ولم تضع لذلك أي اعتبار، فهي جماعة لها قيمها وأهدافها وأفكارها العبثية المتمثلة في الخلافة، مشددًا على أن الشعب المصري كان يرفض ذلك.





وتابع النائب العام الأسبق، أنه عمل لفترة طويلة بنيابة أمن الدولة، وقام بالتحقيق مع عدد من النماذج بالإخوان، مشددًا على أنه كان من العبث أن يجلس الإخوان بقصر الرئاسة لحكم مصر، مشيرًا إلى أن سبب إصرار مرسي وجماعته على إبعاده من منصب النائب العام، هو ظنهم ان هناك ثأر لهم مع النيابة والقضاء رغم أنهم لم يعاملوا سوى بالقانون فقط، ولم يتعرض أحدًا منهم لأذى جسدي أو معنوي.











