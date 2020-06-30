النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود يكشف سبب الإطاحة به (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:06 م
المستشار عبد المجيد محمود
المستشار عبد المجيد محمود
رقية جمال
وجه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهد المبذول لإعادة بناء مصر، ولشهداء الجيش والشرطة وللشهيد هشام بركات الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن. 

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو لفضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان تاريخيًا لا تعرف قيمة الوطن والحفاظ عليه وعلى قيمته ولم تضع لذلك أي اعتبار، فهي جماعة لها قيمها وأهدافها وأفكارها العبثية المتمثلة في الخلافة، مشددًا على أن الشعب المصري كان يرفض ذلك.

وتابع النائب العام الأسبق، أنه عمل لفترة طويلة بنيابة أمن الدولة، وقام بالتحقيق مع عدد من النماذج بالإخوان، مشددًا على أنه كان من العبث أن يجلس الإخوان بقصر الرئاسة لحكم مصر، مشيرًا إلى أن سبب إصرار مرسي وجماعته على إبعاده من منصب النائب العام، هو ظنهم ان هناك ثأر لهم مع النيابة والقضاء رغم أنهم لم يعاملوا سوى بالقانون فقط، ولم يتعرض أحدًا منهم لأذى جسدي أو معنوي.



وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرسي بوابة الفجر المستشار عبد المجيد محمود الشهداء السيسي الإخوان

أخبار تهمك

نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

منذ ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ 39 دقيقة

بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 17 ساعة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيسي: أحلام الإخوان كانت قريبة المنال لولا ثورة الشعب في 30 يونيو

عبد المنعم السيد: عام حكم الإخوان لم يكن به أي رؤية اقتصادية واضحة (فيديو)

نشأت الديهي: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر

مؤسس "تمرد" يكشف كواليس جديدة عن ثورة 30 يونيو

عادل حمودة: الإخوان أدخلوا 3 آلاف عامل للقصور الرئاسية

عادل حمودة: "مرسي" كان رقم 4 في اتخاذ القرار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

03:47 م

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

02:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن