"بوتين" يطالب الروس بالتصويت لصالح التغييرات التي ستمدد حكمه

حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الروس، اليوم الثلاثاء، على التصويت لصالح التغييرات الدستورية التي ستسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة مرتين، واصفًا الإصلاحات بأنها الضامن للاستقرار والأمن والازدهار.





وقال "بوتين": "نحن لا نصوت فقط على التعديلات. نحن نصوت للبلد الذي نريد أن نعيش فيه، مع نظام تعليمي وصحي حديث ... لبلد نعمل من أجله ونريد أن ننقل الأطفال والأحفاد"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "يمكننا فقط ضمان الاستقرار والأمن والازدهار وحياة كريمة للناس من خلال التنمية. إن سيادتنا تعتمد على مسؤوليتنا، ومشاعرنا المخلصة للوطنية والاهتمام بالوطن الأم".





لم يذكر بوتين خلال خطابه كيف يمكن للتغييرات الدستورية أن تؤثر على حياته السياسية الخاصة، وهي سمة ثابتة في الحملة الرسمية لتشجيع الناس على التصويت والتي شددت على تعديلات أخرى بدلاً من تلك التي ستسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036 إذا أعيد انتخابه.





ووجه "بوتين" نداءه في ساحة معركة دامية في الحرب العالمية الثانية بين الجيش الأحمر والنازيين عشية اليوم الرئيسي والأخير من تصويت على مستوى البلاد استمر سبعة أيام سيغير الدستور لأول مرة منذ عام 1993.





وبموجب التغييرات المقترحة، التي تشير استطلاعات خروج الولاية إلى أنها ستدعم بأكثر من ثلثي الناخبين، سيُسمح لبوتين بالترشح لمدة ست سنوات متتالية أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.





يمكن أن يؤدي ذلك إلى بقاء ضابط لجنة أمن الدولة السابق، البالغ من العمر الآن 67 عامًا، في منصبه حتى عام 2036، على الرغم من أن "بوتين" قال، إنه لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن ما يريد القيام به.





النقاد والمؤيدون المخلصون مقتنعون بأنه سيترشح مرة أخرى، في حين يعتقد بعض المحللين أنه لم يقرّر بعد، لكنه يريد إبقاء خياراته مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة حتى لا يصبح بطة عرجاء.