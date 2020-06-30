إسرائيل تعلن تسجيل أكثر من 700 إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، عن تسجيل أكثر من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير، فيما اتخذت الحكومة إجراءات جديدة في مسعى للحد من انتشار الوباء.

 

ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 714 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ أن عاد معدل الإصابات اليومية إلى الارتفاع قبل شهر، على خلفية تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية إلى كبح جماح الجائحة.

 

وكشفت السلطات الصحية الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم رصدها في إسرائيل، بلغ حتى الآن 24688، بينها 7096 حالة نشطة، ولا يزال 46 مريضا في حالة خطرة، 24 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إسرائيل منذ أمس بواقع حالة وفاة جديدة وبلغت 320 حالة وفاة.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت مساء أمس على فرض قيود جديدة على التجمعات الشعبية تقضي بالحد من عدد المشاركين فيها وإقامتها في الهواء الطلق غالبا.

 

وقد تعهد وزير المالية، يسرائيل كاتس، اليوم في حديث لـ"إذاعة الجيش" ببذل كل ما بوسعه لتفادي سيناريو إغلاق شامل ثان على التوالي، محذرا من أنه سيكون كارثة للاقتصاد.

 

ولفت المدير العام لوزارة الصحة، حازي ليفي، في حديث لـ"إذاعة الجيش" إلى أن القيود الجديدة تفرض بشكل مؤقت، قائلا: "لم نفقد السيطرة.. والأحاديث عما إذا كنا نمر بموجة ثانية ليست مفيدة، والفيروس سيظل معنا في المستقبل المنظور".

 

 

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