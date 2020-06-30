ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7 % خلال مايو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7 في المائة على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار.

وبحسب "رويترز" انخفضت صادرات تركيا 40.9 في المائة وتراجعت الواردات 27.8 في المائة مقارنة مع مايو 2019 حسبما ذكر المعهد بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

قال البنك المركزي التركي اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في أبريل إلى 5.062 مليار دولار. ويزيد الرقم عن توقع "رويترز" لعجز قدره 4.5 مليار دولار.

 وفي مارس سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار. وفي 2019 بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.

سجل الرصيد النقدي للحكومة التركية عجزا قيمته 9.73 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) في (مايو) الماضي، وفقا لما رصدته بيانات أمس.


وبحسب "رويترز"، سجل الرصيد الأساسي الذي يستثني مدفوعات الفوائد، عجزا قدره 1.02 مليار ليرة (0.14 مليار دولار).


وقفز التضخم في تركيا في (مايو) بنسبة أعلى من التوقعات، إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية من جراء هبوط حاد للاقتصاد.


وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 في المائة وزادت الأسعار 1.36 في المائة على أساس شهري.


والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسلة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا.


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