ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7 % خلال مايو

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7 في المائة على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار.





وبحسب "رويترز" انخفضت صادرات تركيا 40.9 في المائة وتراجعت الواردات 27.8 في المائة مقارنة مع مايو 2019 حسبما ذكر المعهد بفعل تأثير إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.



