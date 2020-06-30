"القوى العامة" بسوهاج توقع بروتوكول تعاون لإنتاج كمامات صحية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان، على قيام مديرية القوي العاملة بسوهاج بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمحافظة ليتم البدء فورًا في عملية تصنيع وانتاج كمامات مطابقة للمواصفات للإستعمال الشخصي للأصحاء فقط بمراكز التدريب المهني  بسوهاج.

وشهد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة توقيع بروتوكول التعاون بين المديرية والشركة ، ويقضي بقيام المديرية بتجهيز ورش التفصيل والخياطة  التابعة لها بمراكز التدريب  الثابتة والتابعة لها في سوهاج وطهطا والكوثر لتصنيع الكمامات، ويتم الاشراف المشترك علي جميع مراحل التصنيع بفريق مدرب بالمراكز.

وقع البروتوكول الدكتور هشام أحمد أبو زيد  مديرية القوي العاملة بسوهاج ، واللواء مهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.


وألزم البروتوكول الشركة بعمل التعقيم اللازم للكمامات طبقا للشروط الصحية بالمعامل المختصة طرفها، فضلا عن تحمل مكافاة المشرفين  والمشاركين من الطرفين في عملية تصنيع وإنتاج الكمامات، والمشاركة بفريق العمل المدرب علي تصنيع الكمامات في هذه المبادرة .
ونص البروتوكول علي أن تحصل المديرية علي نسبة 30% من إنتاج الكمامات ، وتحصل الشركة علي نسبة 70% من الإنتاج مقابل الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها.
 
وزير القوى العاملة يهنئ قائد قوات الدفاع الجوي
 
بعث محمد سعفان وزير القوى العاملة ، برقية تهنئة إلى الفريق  علي فهمي محمد قائد قوات الدفاع الجوي، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لعيد قوات الدفاع الجوي.

وقدم وزير القوي العاملة أطيب التهاني لمصر وللشعب المصري، بالنيابة عن  عمال مصر  بهذه المناسبة، التي  تعد يوماً خالداً سُطر في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، والذي يواكب ذكرى أول أيام ما سمي بـ "أسبوع تساقط الفانتوم" واكتمال بناء حائط الصواريخ عام 1970.
وقال الوزير فى برقية التهنئة: إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم العظيم في تاريخ العسكرية المصرية، يوم العزة والكرامة، والذي أسهم فيما بعد في  حسم انتصار أكتوبر المجيد، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس.

وأعرب الوزير خلال البرقية عن عميق فخره واعتزازه بدور قوات الدفاع الجوي الرائد، والتي تعد جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة ، في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري.
 

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