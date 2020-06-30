ووهان تعود إلى وضعها الطبيعي منذ ظهور فيروس كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
بعد ستة أشهر من علم منظمة الصحة العالمية بظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عادت الحياة في ووهان، المدينة التي ظهرت فيها، إلى طبيعتها، على الرغم من أن الأقنعة لا تزال موجودة في كل مكان وندوب عاطفية لا تزال باقية.

وقالت الساكنة بان يوان، 35 عامًا: "مع مرور الوقت، يتحسن الوضع الوبائي ببطء ويختفي الفيروس في الوقت الحالي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "سوف نخلع الأقنعة عندما نذهب إلى بعض الأماكن منخفضة المخاطر. على الرغم من أنه قيل لنا أنه لا حاجة لارتداء الأقنعة في ووهان، إلا أن الناس ما زالوا يرتدون الأقنعة. ما زلت أشعر بالحزن عند الحديث عنه."

من جانبه، قال لي تشاو، وهو أب يبلغ من العمر 32 عامًا في ووهان: "عندما اندلعت قبل نصف عام، كان الناس يخافون منها. لقد شعرت بالتوتر لأنه هدد عائلتي. بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة والشعب معًا، تحسن الوباء. تعود الحياة والعمل تدريجياً إلى طبيعتهما."

وقال رجل عمره 27 سنة ولقبه "جين": "أعتقد أن طريقة عملي تغيرت بشكل أساسي. قبل كل هذا عملنا جميعا في المكتب. الآن، بعد تفشي المرض، نعمل جميعًا من المنزل وحدنا".

وقال ساكن آخر في بكين، يدعى صن، إن ارتداء قناع غير مريح وتباطؤ وتيرة الحياة.

مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تم إغلاق ووهان لمدة شهرين ابتداء من أواخر يناير كانون الثاني في إجراء صارم ساعد في القضاء على الفيروس في مركزه الأولي. وشكلت مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان معظم حالات الفيروس وعددها 83.531 حالة وفاة و 4634 حالة وفاة.

احتوت الصين تفشي المرض، بفضل تدابير مثل الاختبارات واسعة النطاق وتتبع الاتصال، على الرغم من أنها تتعامل مع اندلاع هذا الشهر في بكين.

تزداد حركة المرور على الطرق ويتسوق الناس في الأسواق ويعودون إلى العمل في المكاتب، حيث توجد تدابير إضافية مثل فحص درجة الحرارة.

في بكين، التي أبلغت عن سبع حالات جديدة في كل من اليومين الماضيين، تحدث السكان عن الإزعاج، وليس الخوف.

من ناحية أخرى، مع تباطؤ وتيرة الحياة إلى حد ما، زادت الضغوط في الحياة. ذلك لأنه إذا تباطأت وتيرة الحياة فستزداد الضغوط المالية".

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