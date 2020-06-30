وزير الإعلام يهنئ السيسي والشعب المصري بثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:49 م
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وقال وزير الدولة للإعلام في بيان له: "تلك الثورة التي أنقذت مصر من مصير غامض كان يتربص بها، لن ينسى التاريخ أبدًا القرار التاريخي للرئيس السيسي، بالانحياز إلى الشعب في مواجهة من كانوا يتربصون بمصر ويريدون بأهله سوء، وما شهدناه من إنجازات خلال السنوات القليله الماضية، يؤكد لنا جميعًا أننا في الطريق الصحيح، حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".

كوارث حكم الإخوان
يذكر أن الشعب المصري حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، ارتكب خلالها أخطاءً فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر، والتي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.

ورسخ حكم "مرسي" على مدار عام، حالة من الاستقطاب الحاد، وقسّم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلًا واحدًا علي هذا المشروع، بدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه الي التناحر والعراك بين التأييد والرفض.

وعمل حكم "مرسي" وبسرعة كبيرة، على ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر، رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر.

واستطاعت ثورة 30 يونيو، القضاء على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الذين اعتلوا حكم مصر لمدة سنة واحدة، قضوا على الأخضر واليابس، حتى خرج الملايين من الشعب المصري، في ملحمة شعبية، منادين بعزل محمد مرسي، وبالفعل، انتصروا على الجماعة الفاشلة ونجحت الثورة في مسعاها.

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