عاجل.. تشكيل لجنة لفحص عقارات "ميت أبوالحارث" بالدقهلية









أصدر محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، القرار رقم 373 لسنة 2020 بتشكيل لجنة متخصصة من كلية الهندسة جامعة المنصورة لفحص عقارات قرية ميت ابو الحارث مركز أجا.وأكد محافظ الدقهلية أن اللجنة ستكون مهمتها الانتقال لمحل العقارات بقرية ميت أبو الحارث للمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير يشمل ما بها من شروخ وتصدعات وبيان أسبابه والمسؤول عنها.وأشار محافظ الدقهلية إلى أن من ضمن مهمة اللجنة فحص ملفات التراخيص لتلك العقارات لبيان قانونية وضعها من عدمه وبيان عما اذا كان قد سبق صدور قرار إزالة لها وما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيالها.جاء قرار محافظ الدقهلية استجابة لشكوى أصحاب العقارات بالقرية المشار إليها، وحرصًا على سلامة الأسر وحفاظا على أرواح المواطنين.