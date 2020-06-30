الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 8 سنوات.. والأوقية تسجل 1770.34 دولار

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
وكالات
حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات اليوم وأصبح بصدد أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على أربعة أعوام إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.


وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1770.34 دولار للأوقية ، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات 1779.06 دولار الي سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1784.10 دولار للأوقية.


المعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12 في المائة في الربع الحالي، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز" .


وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في إم.كيه.إس إس.ايه لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأمريكية الصينية "يشيران معا إلى شراء الذهب كملاذ آمن".


وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6 في المائة مسجلا 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 17.84 دولار للأوقية.

هذا وحافظ الدولار على مكاسب متواضعة اليوم وسط حيرة المتعاملين بين مشاعر التفاؤل حيال انتعاش النمو العالمي بعد بيانات إيجابية لمبيعات المنازل الأمريكية وإنتاج المصانع الصينية وبين المخاوف من زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 قد تحول دون تعاف سريع.


فقد شهدت كاليفورنيا وتكساس ارتفاعات قياسية في الإصابات الجديدة أمس الاثنين في حين أعادت مدينة ليستر البريطانية فرض الإغلاق المشدد، وفقا لـ"رويترز".


لكن الأخبار الاقتصادية كانت أفضل بكثير إذ استمدت الأسهم الأمريكية دعما من سرعة تعافي سوق الإسكان بالولايات المتحدة في مايو بعد تراجع حاد أوقدت الجائحة شرارته.


لكن تحذيرا من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن توقعات أكبر اقتصاد في العالم تشوبها "ضبابية غير عادية" أبقت على توخي الحذر في أوساط المستثمرين.


ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.27 في المائة إلى 97.686 في حين فقد اليورو 0.3 في المائة ليسجل 1.1209 دولار.


وعلى مدار ربع السنة، ارتفعت العملة الأوروبية 1.7 في المائة بعد انخفاضها بنسبة مماثلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام التي شهدت انهيارات بالأسواق المالية من جراء فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الذهب العالمي الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المحلى الان

أخبار تهمك

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 4 ساعات

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ ربع ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. رحيل لاعب برشلونة إلى خيتافي بعقد نهائي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

منذ 37 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار لأدنى مستوياته

تراجع أسعار الذهب بعد إعلان تخفيف الأثر الاقتصادي لـ"كورونا"

الذهب يواصل الارتفاع في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم السبت (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)

الدولار العالمي يحافظ على مكاسبه اليوم الثلاثاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

02:43 م

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن