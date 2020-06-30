الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 8 سنوات.. والأوقية تسجل 1770.34 دولار
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:44 م
وكالات
حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات اليوم وأصبح بصدد أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على أربعة أعوام إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.
وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1770.34 دولار للأوقية ، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات 1779.06 دولار الي سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1784.10 دولار للأوقية.
المعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12 في المائة في الربع الحالي، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز" .
وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في إم.كيه.إس إس.ايه لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأمريكية الصينية "يشيران معا إلى شراء الذهب كملاذ آمن".
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6 في المائة مسجلا 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 17.84 دولار للأوقية.
هذا وحافظ الدولار على مكاسب متواضعة اليوم وسط حيرة المتعاملين بين مشاعر التفاؤل حيال انتعاش النمو العالمي بعد بيانات إيجابية لمبيعات المنازل الأمريكية وإنتاج المصانع الصينية وبين المخاوف من زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 قد تحول دون تعاف سريع.
فقد شهدت كاليفورنيا وتكساس ارتفاعات قياسية في الإصابات الجديدة أمس الاثنين في حين أعادت مدينة ليستر البريطانية فرض الإغلاق المشدد، وفقا لـ"رويترز".
لكن الأخبار الاقتصادية كانت أفضل بكثير إذ استمدت الأسهم الأمريكية دعما من سرعة تعافي سوق الإسكان بالولايات المتحدة في مايو بعد تراجع حاد أوقدت الجائحة شرارته.
لكن تحذيرا من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن توقعات أكبر اقتصاد في العالم تشوبها "ضبابية غير عادية" أبقت على توخي الحذر في أوساط المستثمرين.
ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.27 في المائة إلى 97.686 في حين فقد اليورو 0.3 في المائة ليسجل 1.1209 دولار.
وعلى مدار ربع السنة، ارتفعت العملة الأوروبية 1.7 في المائة بعد انخفاضها بنسبة مماثلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام التي شهدت انهيارات بالأسواق المالية من جراء فيروس كورونا.
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