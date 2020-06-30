علي طريقتهما الخاصة.. رامز أمير وأحمد حاتم يحتفلان بذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشر النجم رامز أمير، صورة له احتفالاً بثورة ثلاثين يونية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر بالصورة برفقة أحمد حاتم، وعلق ممازحاً: "صورة بعنوان لما يمشي صحونا يوم 30/6/2013 ، كل سنة وأم الدنيا بخير".


يذكر ان آخر اعمال رامز أمير، مسلسل "الأختيار"، وتدور أحداثة في إطار وطني حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وشارك في بطولته الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد.

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