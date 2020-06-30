"قطاع الأعمال" تكشف حقيقة تعليق الطروحات الحكومية لأجل غير مسم

نفت وزارة قطاع الأعمال العام ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية من ترجمة غير دقيقة لتصريح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لوكالة "بلومبرج" العالمية، حيث كانت بعض المواقع قد ذكرت في ترجمتها أن "برنامج الطروحات الحكومية معلق لأجل غير مسمى".

وتؤكد الوزارة أن ما صرح به الوزير لوكالة "بلومبرج" في هذا الشأن أن "برنامج الطروحات الحكومية معلق لحين تحسن أحوال الأسواق العالمية" وليس لأجل غير مسمى.