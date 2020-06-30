وزير الرياضة يهنئ "كوكا" بالفوز بلقب الدوري اليوناني

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً باللاعب المصري أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف نادي أوليمبياكوس اليوناني، لتهنئته بفوز فريقه بلقب الدوري اليوناني.

جاء فوز أوليمبياكوس اليوناني بلقب الدوري بعد فوزه خارج أرضه على فريق أيك أثينا، ليحسم لقب الدوري قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب أحمد حسن كوكا لمساهمته مع فريقه في الفوز بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم، وتقديمه أداءً مميزاً مع فريقه طوال الموسم.

وأكد الوزير أن اللاعبين المحترفين في الدوريات الأجنبية في مختلف اللعبات يعدون خير سفراء لمصر بالخارج، مشيراً إلى دعم الدولة المصرية لهؤلاء اللاعبين ومؤازتهم وتخفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن تألق لاعبي كرة القدم المحترفين وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح وأحمد حسن كوكا وتريزيجيه وغيرهم من لاعبي مصر سيعود بالإيحاب على تطور وتحسن أداء المنتخب المصري وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية في مباريات المنتخب المقبلة.

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