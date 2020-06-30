عاجل.. انخفاض جديد في أسعار الذهب بالسوق المصري

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
انخفضت أسعار الذهب بقيمة جنيهين خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 792 جنيها مقارنة بسعر 794 خلال منتصف التعاملات الصباحية، بينما فقد سعر الذهب 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الاثنين، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر أوقية الذهب من 1772 إلي 1765 دولار، وجاء أخر تحديث لأسعار الذهب على النحو التالي:
 
 أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 678.85 جنيه.
عيار 21 : 792 جنيها.
عيار 24 : 905.10 جنيه.
الجنيه الذهب : 6336 جنيها.
السعر العالمي : 1765 دولار.

 أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم

عيار ١٨ : 680.50
عيار ٢١ : 794
عيار ٢٤ : 907.40
الجنيه الذهب : 6352
السعر العالمي : 1772

أسعار الذهب خلال تعاملات أمس

سعر الذهب عيار18 : 683.25 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 797 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 910.75 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6376 جنيهًا


 أسعار الذهب العالمي اليوم
 
حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات اليوم وأصبح بصدد أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على أربعة أعوام إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة.


وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1770.34 دولار للأوقية ، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولار دون أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات 1779.06 دولار الي سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1784.10 دولار للأوقية.


المعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12 في المائة في الربع الحالي، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز" .


وقال أفشين نبوي، نائب الرئيس في إم.كيه.إس إس.ايه لتداول المعادن، إن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة والخلافات الأمريكية الصينية "يشيران معا إلى شراء الذهب كملاذ آمن".


وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 803.51 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6 في المائة مسجلا 1891.80 دولار. ونزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 17.84 دولار للأوقية.

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