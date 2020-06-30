السعداء والتعساء باستمرار "فايلر" مع الأهلي (تقرير)

أسدل النادي الأهلي الستار على ملف تجديد عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي اليوم الثلاثاء، توقيع عقدًا جديدًا مع المدرب السويسري، ليستمر لموسم جديد مع الفريق وحتي آخر مباراة بالموسم المقبل 2020 / 2021.





ومن المنتظر أن يصل المدرب السويسري إلي القاهرة يوم الإثنين المقبل، بعد أجازة قصيرة قضاها في بلاده سويسرا، استطلع خلالها رأي أسرته في تجديد عقد المدرب ليحسم أمر بقائه مع الفريق بشكل نهائي، وسيعود للاستعداد لإستكمال منافسات الموسم الحالي مع المارد الأحمر.





قرار تجديد الأهلي عقد رينيه فايلر، أسعد بعض اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر، بينما جاء بمثابة الصدمة للاعبين آخرين، كانوا ينتظرون قرار رحيل المدرب للحصول على فرصة جديدة مع الفريق في الفترة القادمة، ولكن يبدو أن أحلامهم تبخرت بعد إعلان استمرار المدرب السويسري لموسم جديد مع الفريق.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز السعداء والتعساء بإستمرار "فايلر" مع الأهلي:-





أولًا.. السعداء





- مروان محسن:





مهاجم الأهلي يعد من أكثر السعداء باستمرار رينيه فايلر مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأنه يتمسك ببقائه داخل صفوف القلعة الحمراء وطلب من إدارة النادي تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، رغم تراجع مستوي اللاعب بشكل ملحوظ وافتقاده الفاعلية الهجومية، وتعرضه للانتقادات المستمرة من الجماهير الحمراء.





- جونيور أجايي:





من السعداء ايضًا باستمرار رينيه فايلر مع الأهلي، اللاعب النيجيري جونيور أجايي والذي نجح في استعادة جزء كبير من بريقه مع المارد الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري، حيث يعتمد عليه المدرب بشكل أساسي ويراه ضمن قائمة الأفضل بالفريق، حيث استطاع اللاعب أن يتصدر قائمة هدافي الفريق مع "فايلر" بـ9 أهداف حتي الآن.





- أليو بادجي:





رغم فشل المهاجم السنغالي أليو بادجي في تقديم أوراق اعتماده للجماهير الحمراء حتي الآن، وظهوره بمستوي متواضع مع الفريق في المباريات التي خاضها قبل توقف النشاط الرياضي، إلي أن المدرب السويسري يتمسك باستمراره مع الفريق، ويقتنع تمامًا بقدراته وإمكانياته الفنية، ويري أنه لم يحصل على فرصة حقيقية لإثبات جدارته بالتواجد داخل القلعة الحمراء.





- أيمن أشرف:





يعد من واحد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها "فايلر" في مباريات الأهلي، خاصة وأن المدرب مقتنع تمامًا بالقدرات والإمكانيات الفنية للاعب رغم الإنتقادات التي يتعرض لها أحيانا من الجماهير الحمراء، ويعتبره من العناصر الهامة بالفريق، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز، واعتمد عليه في اللعب في قلب الدفاع والجبهة اليسري، لذا بقاء المدرب مع المارد الأحمر يمنح اللاعب فرصة جديدة للمشاركة وتطوير أدائه مع الفريق.





ثانيًا.. التعساء:





- صالح جمعة:





يأتي على رأس التعساء ببقاء "فايلر" مع الأهلي، صالح جمعة، والذي خرج من حسابات المدرب السويسري تمامًا في الفترة الماضية، وطلب الاستغناء عن خدماته، وكان يأمل اللاعب في رحيل المدرب عن القلعة الحمراء، والتعاقد مع مدير فني جديد، يمنحه فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة، لكن ذلك لن يحدث بعد تجديد عقده.





- وليد أزارو:





من التعساء أيضًا باستمرار المدرب السويسري مع الأهلي، المهاجم المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي، حيث يرفض "فايلر" عودته لصفوف الفريق الأحمر بالموسم الجديد، ويطلب تجديد إعارته أو بيعه بشكل نهائي، وبعد اعلان تجديد عقد المدرب أصبحت عودة "أزارو" للقلعة الحمراء مستحيلة.





- جيرالدو:





الأنجولي جيرالدو من اللاعبين الذين لم ينجحون في كسب ثقة المدرب السويسري خلال الفترة الماضية، حيث طلب الاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن عدم وصول عرض مناسب له جعله يستمر مع الفريق حتي الآن، قبل أن يطلب المدرب مجددًا الاستغناء عن خدماته نهاية الموسم، ليصبح اللاعب قريبا من مغادرة القلعة الحمراء بعد تجديد عقد فايلر.





- حسين السيد:





خبر تجديد عقد رينيه فايلر جاء بمثابة صدمة لحسين السيد الظهير الأيسر للأهلي المعار للصفاقسي التونسي، والذي كان يأمل في العودة لصفوف القلعة الحمراء بالموسم الجديد حال رحيل المدرب السويسري، خاصة وأن الأخير يرفض عودته ويفضل الاعتماد على الثنائي علي معلول ومحمود وحيد بالجبهة اليسري، وبذلك تبخر حلم اللاعب في العودة للفريق الأحمر الموسم المقبل.



