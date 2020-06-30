عزل مدينة بريطانية بعد تفش كبير لفيروس كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستجري قريبا تغييرات قانونية لفرض العزل العام على مدينة ليستر، بعد رصد تفش كبير مفاجئ لفيروس كورونا في المدينة.

 

وفي تصريحات لشبكة سكاي التلفزيونية، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: "سنطرح تغييرا قانونيا قريبا جدا، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر للأسف ستتطلب دعما قانونيا". ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل.

 

وكشفت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليستر شكلت عشرة في المئة من إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

 

وتعتبر ليستر العريقة في وسط بريطانيا أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي فيها، بعد أن بدأت الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,502 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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