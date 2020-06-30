بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

ربط العديد من جماهير الزمالك خبر تعاقد مسئولي النادي الأبيض مع صفقة مهمة في الكرة المصرية وبين انتقال عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.





انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

أكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، أنه لا يوجد أي تفكير في بيع عبد الله السعيد قائد وصانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





وتحدثت مصادر صحفية عن تجديد عقد عبد الله السعيد جدد عقده منذ فترة، ولا توجد أي نية للاستغناء عنه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضحت المصادر أن بيراميدز لم يحصل على عروض رسمية بشأن عبد الله السعيد، ولو حدث ذلك فلن يوافق في ظل القدرات الفنية العالية للاعب وكونه قائد للفريق السماوي.





الجدير بالذكر أن عبد الله السعيد جدد تعاقده مع بيراميدز في يناير الماضي لمدة موسمين ونصف.



