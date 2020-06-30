المصري يحدد مبلغا ضخما للموافقة على انتقال نجمه للزمالك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:20 م
محمود وادي
محمود وادي
حسام مجدي


حدد نادي المصري البورسعيدي مطالبه للموافقة على رحيل الفلسطيني محمود وادي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية اهتمام من جانب نادي الزمالك ونادي بيراميدز بضم محمود وادي في الصيف المقبل بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق.

وأكد طارق العشري المدير الفني لنادي المصري أنه لا يمانع في بيع وادي في نهاية الموسم الجاري للاستفادة منه ماديا لتدعيم صفوف الفريق.

ويرغب النادي المصري البورسعيدي في الحصول على مبلغ مليون ونصف دولار من أي نادي يريد ضم محمود وادي في الصيف.

وكان بيراميدز قد بدأ بالفعل في التفاوض مع نادي المصري في الأيام الماضية لضم محمود وادي فيما استفسر الزمالك عن وضع اللاعب عن طريق أحد وسطاء اللاعبين ولم يدخل في أي مفاوضات رسمية.



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