محمد صلاح: التتويج بلقب البريميرليج شعور مذهل وسعيد بوجودي في ليفربول

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
أجرى محترفنا المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح لقاء مع قناة النادي عقب تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد غياب دام لـ30 عام.

صلاح قال خلال هذا اللقاء :"إنه  شعور مذهل أن نحقق لقب الدوري بعد سنوات عدة للنادي والمدينة".

وأضاف :"لا يمكنني التعبير بالكلمات، من الصعب وصف شعوري. عندما جئت هنا قلت أنني أريد الفوز بالبريميرليج، كان هذا هدفي الأول مع دوري الأبطال أيضًا".

وتابع :"البعض كان يسألني هل تريد الفوز بالدوري أم دوري الأبطال أكثر؟ الآن أقول لهم لقد حققت اللقبين".

وواصل :"تحقيق الدوري شيء مميز لكن لديه تأثير مختلف عن سكان المدينة هنا، الكل كان جونيناً لتحقيق اللقب".

وزاد :"إنه شعور مميز لجميع مشجعينا حول أنحاء العالم، بدون جماهيرنا لما تمكننا من تحقيق اللقب".

وأشار :"قامت جماهيرنا بعمل عظيم تمامًا كلاعبي الفريق. شعور مميز للغاية ولايمكنني وصفه".

وأوضح :"من الرائع تسجيل الاهداف لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات".

وواصل :"سعيد للغاية بوجودي في ليفربول، كل شيء سار على مايرام هنا".

وزاد :"كل شيء بخير في ليفربول وأنا استمتع هنا".

ووجه صلاح رسالة للجماهير قائلا :" لقد فعلنا كل ما بوسعنا لجعلهم سعداء وبدونهم لما فعلنا أي شي".

وأضاف :"جماهيرنا كانت معنا في السراء والضراء، في أنفيلد وخارجه، أنا سعيد لأجلكم، هذا اللقب لكم".

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