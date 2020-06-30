طريقة عمل صينية كرات اللحم بالصلصة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
يمكنك تحضير كرات اللحم بأكثر من طريقة، ولكن هناك طريقة سهلة وبطسية عليك تحضيرها لأفراد اسرتك بهذه الخطوات، وهي صينية كرات اللحم بالصلصة:

مقادير صينية كرات اللحم بالصلصة 

- لحم كفتة : كيلو (مبهرة ومملحة)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- طماطم : 2 كوب (مقشرة ومفرومة مكعبات)
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الثوم : فصّان (مهروس)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة
- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة تحضير صينية كرات اللحم بالصلصة 
شكلي كرات متوسطة الحجم من الكفتة.
سخني زيت الزيتون في مقلاة وحمري كرات الكفتة ثم ازيليها وضعيها في طبق الفرن.
اخلطي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم ودبس الرمان والثوم والبصل  والملح والفلفل في طبق.
صبي المزيج فوق كرات الكفتة.
غطي الطبق بورق الالمنيوم وأدخليه للفرن لمدة 35 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.
ازيلي ورق الالمنيوم عن الطبق واعيديه للفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتحمر.
قدميها مع رشة بقدونس إلى جانب الأرز المفلفل حسب الرغبة.

أخبار تهمك

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

منذ 38 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

منذ ربع ساعة

بيراميدز يصدم جماهير الزمالك: لا نفكر في بيع الدون

منذ 41 دقيقة

رسميًا.. رحيل لاعب برشلونة إلى خيتافي بعقد نهائي

منذ ساعة و 9 دقيقة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 م

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

11:32 ص

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

02:43 م

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن