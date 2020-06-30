السولية: ننتظر بطولة إفريقيا بفارغ الصبر وهدفنا التتويج باللقب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:12 م
عمرو السولية
عمرو السولية
علي نبوي
أبدى عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بعودة التدريبات الجماعية وانتظامها على ملعب التتش بعد فترة وصفها بالصعبة اقتصرت على التدريبات المنفردة للاعبين في منازلهم؛ بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في العالم كله وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي.

وقال السولية إن عودة التدريبات الجماعية وانتظامها في الفترة الحالية أمر جيد ومبشر للغاية، وعلينا أن نستعد بشكل جاد ومناسب لبطولتي إفريقيا والدوري الممتاز.

وأشار السولية إلى أن جميع لاعبي الأهلي ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الطبية داخل الملعب وخارجه منذ اليوم الأول لعودة التدريبات، مشددا على أن كل اللاعبين لديهم الوعي الكافي بمخاطر الفترة الحالية الصعبة.

وأضاف السولية: «عشنا فترة صعبة جدا خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ لأنه ليس من السهل على أي لاعب منا الابتعاد عن التدريبات والمباريات كل هذه الفترة… لكن في نفس الوقت كل لاعب كان حريصا على الالتزام بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقف».

وأكمل السولية: «بالتأكيد التزامنا خلال الفترة الماضية كان للحفاظ على أنفسنا، وشعرنا بفارق كبير بعد العودة الي التدريبات الجماعية؛ لأننا لم نبدأ من الصفر، وجميعنا كان بحالة بدنية وفنية جيدة رغم الغياب عن الملاعب أربعة أشهر.. والأمور تتحسن يوما بعد الآخر» .

وعن ظهوره المتكرر خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال السولية: «كنت أقضي وقت فراغي مع ابنتي الكبرى ليلى، واللعب معها لفترات طويلة، وكنت أشارك بعضا من هذه اللحظات مع الجمهور عبر انسستجرام.. وأعتقد أن أحد مكاسب الحظر الذي عشناه الفترة الماضية هو توطيد علاقتنا بأبنائنا واقترابنا كثيرا منهم».

وشدد السولية على أنه ملتزم بالمنزل حتى هذه الأيام وفقا لتعليمات الجهاز الطبي بالأهلي، خصوصا أن هذا الحرص ضرورة للوقاية من هذا الفيروس ويساهم في عدم انتشاره، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة جميع اللاعبين وأسرهم.

وعن المرحلة المقبلة قال السولية: «بالتأكيد الاستعداد للدوري هو الأهم حاليا باعتباره المسابقة المقرر استئنافها، ويبقى لنا فقط التركيز فيها لحين الإعلان عن شكل وتوقيت مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة ».

وأضاف السولية: «بالنسبة لبطولة دوري أبطال إفريقيا فنحن ننتظرها بفارغ الصبر، وهدفنا التتويج بها هذا الموسم؛ لأنها لقب غاب عن دولاب القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، وأنا على المستوى الشخصي أتطلع لتحقيقه ».

وأختتم السولية حديثه قائلا :« لقب دوري الأبطال سيكون هديتنا كلاعبين وجهاز فني لجماهير الأهلي الوفية المساندة لنا في كل وقت وفي كل ظروف.

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