في عهد السيسي.. توفير 4248 وحدة سكنية بقنا وإنشاء مدينة في الغرب للتوسع



وشهدت المحافظة منذ بداية تولي الرئيس السيسي، إنشاء عدد 7128 وحدة إسكان اجتماعي بمراكز محافظة قنا، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية بتكلفة 900 مليون جنيه.



وفي مدينة قنا الجديدة، أعلنت المحافظة أنها افتتحت عدد 4728 وحدة سكنية، عبارة عن ثلاث غرف وصالة، و1340 وحدة سكنية، عبارة عن غرفتين وصالة، ضمن مشروع الإسكان اجتماعي، يتكون من ٦٣٣٦ وحدة سكنية يضم ٢٧ مبنى خدمي (مدرسة –الموقف الاقليمي – حضانة – مكتبة - سوق)، لتوفير مسكن ملائم لـ٢٨٥١٢ نسمة، بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه.



كما تم إنشاء ٦ عمارات بإجمالي عدد ١٤٤ وحدة سكنية بالصالحية وعدد ١٢ عمارة بإجمالي عدد ٢٨٨ وحدة سكنية بالترامسة، بالإضافة إلى تطوير منطقة الترعة الضمرانية بقنا، ويهدف إلى إمداد العمارات السكنية بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بمنطقة الترعة الضمرانية غير الآمنة بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، وتنسيق الموقع ورصف الطرق، وإعداد الوحدات السكنية، تبلغ تكلفة المشروع ٢٩ مليون جنيه.

بينما بلغ عدد وحدات الإسكان القومي 1548 وحدة سكنية عبارة عن غرفتين وصالة، وإعادة تأهيل عدد 667 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز أبو تشت ونجع حمادي وقنا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 28 مليون و262 ألف و500 جنيه.



ويتكون الإسكان الاجتماعي بمحافظة قنا من ٤٢٤٨ وحدة سكنية بإجمالي تكلفة ٧١٠ مليون جنيه منقسمة إلى:



- ١٠٥٦ وحدة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها في ٢٠١٧٣، بتكلفة ١٦٩ مليون جنيه بأبو تشت ونجع حمادي.



- ١٠٣٢ وحدة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها في ٢٠١٨٣، بتكلفة ١٦٥ مليون جنيه بنجع حمادي والوقف.



- ٤٣٢ وحدة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها في ٢٠١٩١٢، بتكلفة ٦٩ مليون جنيه بنجع حمادي والوقف.



- ١٢٠ وحدة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها في ٢٠١٩ بتكلفة ٢٢،٤٥ مليون جنيه بنجع حمادي والوقف والعليقات.



- ١٩٢ وحدة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها في ٢٠٢٠٣، بتكلفة ٣١ مليون جنيه بالقوس وأبو تشت والوقف.



- ٧٢ وحدة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منها في ٢٠٢٠٦، بتكلفة ١٢ مليون جنيه بنجع حمادي.



- ١٣٤٤ وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة ٢٤٢ مليون جنيه بنجع حمادي والوقف والصالحية والترامسة.



وبالنسبة للاسكان الاستثماري، تم الانتهاء من عدد ١٣٢ وحدة سكنية وعدد ٢٣ وحدة تجارية بمحافظة قنا بتكلفة ٦٦ مليون جنيه.



كما تم الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حجر أساس مدينة غرب قنا حيثُ تقع المدينة على بعد ٥ كم جنوب مدينة قنا، و٤٥ كم جنوب مدينة نجع حمادي ويتميز التجمع العمراني بوقوعه على شبكة طرق إقليمية والمتمثلة في الطريق الصحراوي الغربي "قناالقاهرة" والطريق الصحراوي الغربي "قناالأقصر" ويتميز بالقرب من مدينة قنا الأم.



وتبلغ مساحة المدينة ٨٩٧١،١١ فدانًا، وان حجم السكان المستهدف ٥٥٠،٠٠٠ نسمة، بمناطق المخطط العام للمدينة (مناطق إسكان بنوعيتها – مناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة – مناطق صناعية ومشروعات استثمارية – مسطحات خضراء – معارض – أسواق).



شهد ملف الاسكان الاجتماعي والتجمعات العمرانية بمحافظة قنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازًا غير مسبوقًا في كافة القطاعات خلال الفترة من 30 يونيو 3014 حتى 30 يونيو 2020.