الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:43 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من التعاقد مع نجمي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الزمالك منذ فترة في التعاقد مع كل من عبد الله بكري ورجب بكار نجمي دفاع نادي بيراميدز في الصيف القادم.

ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء على فكرة ضم بكار وبكري في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق بالموسم القادم.

واقترب مسئولو الفارس الأبيض بشكل كبير من حسم صفقة ثنائي بيراميدز خاصة بعد أن وافقا على فكرة الانضمام إلى الفريق.

ويحاول أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور حاليا تكثيف مفاوضاتهم بشكل كبير مع مسئولي بيراميدز لحسم الصفقة لصالح الزمالك.

وعرض الزمالك على نادي بيراميدز عقد صفقة تبادلية بين الفريقين لضم بكري وبكار بالإضافة إلى دفع مقابل مادي وينتظر الأبيض رد بيراميدز على هذا العرض.

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