تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولا وفيات، كما تم شفاء3 حالات.

 

وفي وقت سابق، وزارة الصحة السورية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات به إلى 9 أشخاص.

 

وكشفت وزارة الصحة السورية، أن رجلا سبعينيا توفى بالفيروس في مشفى خلب الجامعي وكان يعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر.

 

وأكدت الصحة السورية، أن "الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت حصر المخالطين للرجل وأخذ المسحات والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة".

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة بالفيروس وقالت إنه "راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا".

 

وأشارت الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا حتى الآن إلى إصابة 254 حالة شفيت منها 102 وتوفيت 9 حالات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

 

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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