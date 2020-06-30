توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 6.2% العام الجاري

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
 خفض خبراء اقتصاد من مؤسسة "هانز-بوكلر" الألمانية مجددا توقعاتهم بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا هذا العام.


وكتب خبراء معهد بحوث الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال (آي إم كيه) التابع للمؤسسة في أحدث توقعاتهم اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.2%.


وكان يتوقع الخبراء في أبريل الماضي تراجعا بنسبة 4% فقط.


كما رفع الخبراء توقعاتهم قليلا بشأن عام 2021، حيث يتوقعون أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 3.8% العام المقبل بحسب ما نشرت وكالة الأنباء "الألمانية" (د ب أ).


وعلى الرغم من فعالية أداة العمل بدوام جزئي في الحفاظ على أماكن العمل، يرى الخبراء أنه لا يمكن تجنب زيادة البطالة، حيث يتوقعون أن يزيد عدد العاطلين عن العمل بواقع 500 ألف عاطل في المتوسط السنوي، وأن يزيد بواقع 130 ألفا العام المقبل. ليبلغ معدل البطالة 6.3%.


ويرى الخبراء أن برنامج المساعدات الحكومي وصندوق إعادة الإعمار الأوروبي المنتظر وحزمة التحفيز الاقتصادي بالمليارت لألمانيا لها تأثير داعم للاستقرار. وقال المدير العلمي للمعهد، زابستيان دولين: "السياسة الاقتصادية في ألمانيا سرعان ما فعلت الصواب في العديد من المجالات، للحد من العواقب الاقتصادية لهذه الأزمة الحادة".


وفي المقابل، ذكر الباحثون أنه كان من الممكن استخدام مبلغ 20 مليار يورو المخصصة لخفض ضريبة القيمة المضافة بشكل أكثر فاعلية، وذلك في زيادة إعانات الأطفال على سبيل المثال. كما أكد الخبراء ضرورة وضع حافز اقتصادي هادف في عام 2021، والذي يضع في الاعتبار أيضا حماية المناخ وتحسين القدرات الابتكارية.
ويعتبر الباحثون أن الموجة الثانية المحتملة من عدوى فيروس كورونا المستجد تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد.


أخبار تهمك

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعة

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 16 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة الزمالك الجديدة.. ماذا قدم "دونجا" مع الزمالك ومنتخب مصر؟

منذ ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصر على موقفه بشأن حسام عاشور

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

01:50 م

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن