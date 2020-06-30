مارجريت عازر: السيسي بطل إنقاذ مصر في 30 يونيو (فيديو)

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو بمثابة شعاع أمل للمصريين، مشددة على أن عام حكم الإخوان كان صعب على جميع المصريين، في طمس وتغيير الهوية المصرية، وأخونة الدولة ككل.





وأضافت مارجريت عازر، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو لفضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري كان لديه يقين أننا لدينا جيش قوي ينحاز للشعب المصري ورفضه لحكم الإخوان، وتلميح الجيش بدعمه وانحيازه للشعب كان الشرارة لخروج جموع المصريين لرفض هذا التيار الذي كان يسعى لتغيير الهوية المصرية.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية كانت ركيزة اساسية لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أنها وقت ثورة 30 يونيو كانت أمين عام حزب سياسي، وكانت أحد أعضاء جبهة الانقاذ، وكانت مساهمة جيدة في حركة تمرد التي كانت شرارة جيدة لثورة 30 يونيو، واصفة الرئيس السيسي ببطل إنقاذ مصر في هذا التوقيت؛ مؤكدة أن الشعب بأكمله كان يثق أنه الوحيد القادر على إنقاذ الشعب من براثن الإخوان الذين كانوا يسعوا لضياع الثقافة والهوية المصرية.





وفي سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.