تزامناً مع زيارة وزيرة الصحة.. إصابة 16 شخص في حادث على الطريق السريع ببورسعيد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "بورسعيد - الاسماعيلية"، جنوبًا، عن إصابة 16 شخص من ركاب السيارة، تم تحويلهم على مستشفياتين هما التضامن والسلام بورسعيد، جاء ذلك بالتزامن مع زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لبورسعيد ومرور عام علي تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل.

وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى موقع الحادث، وإخلاء جميع المصابين إلى مستشفيات التضامن ومستشفى السلام، هذا وقد قام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية والاسعافات الأولية والحالة العامة متوسطة لجميع الحالات، حيث أنهم يعانون اشتباه ما بعد الارتجاج كسور بسيطة مع كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وجروح قطعية.

تم نقل 11 مصاب إلى بمستشفى السلام بورسعيد وهم: أحمد محمد خليفة 20سنه، حسين محمد عبد الرحمن 24سنة، أحمد ممدوح عيسى 21 سنه، محمد يوسف محمد 30 سنة، أسماء خديوى ابراهيم 21سنه، محمد جابر عبد الكريم 20سنه، عامر عبد الحميد محمد 37 سنة، محمد محمد زين 37 سنه، محمود عبد الحميد رمضان 25سنه، خالد جمال صالح 30سنه، وحمدى ابراهيم أحمد 30 سنة. 

كما تم نقل 5 مصابين آخرين إلى مستشفى التضامن وهم: محمد طه السيد امين 30 سنه، مصطفي فؤاد ابوزيد 25 سنه، عادل عقيل ابوزيد 30سنه، خالد محمد ابراهيم 25 سنه، وعادل احمد عبد العزيز 25سنه.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،اليوم، الثلاثاء أثناء زيارتها إلى المحافظة، حيث بدأت تترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل، وتأتي تلك الزيارة بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في الأول من يوليو عام ٢٠١٩.

ومن المقرر أيضأ أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا بالمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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