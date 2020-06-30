في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
شهدت محافظة قناإنجازًا غير مسبوقًا في كافة القطاعات، وبالتحديد في قطاع انشاء الكباري والمحاور، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 30 يونيو 3014 حتى 30 يونيو 2020.

وشهدت المحافظة إنشاء كوبري نجع حمادي العلوي “مرحلة أولى وثانية” بتكلفة 120 مليون جنيه، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو “كونفرانس”، وهو آخر كوبري تم إنشاؤه لتأمين عبور المزلقانات الأكثر خطورة، ليصل إجمالي الأعمال الصناعية المنفَّذة لتأمين عبور المزلقانات الأكثر خطورة إلى ٢٤ كوبري + ١ نفق، منها ٦ كباري بمحافظات الصعيد.

كما تم إنشاء كوبري مدينة قوص العلوي بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 70 مليون جنيه، بطول 975 م وبعرض 7.3 متر صعودا من شارع النصر ونزولا بشارع الجمهورية بينما الاتجاه الثاني صعودا من شارع عبد المنعم رياض ونزولا بشارع النصر مما يساهم بشكل فعال في التغلب على الاختناقات المرورية والقضاء على التكدس المروري الناتج من الإغلاق المتكرر للمزلقان والوقاية من حوادث القطارات والحفاظ على أرواح المواطنين وإضافة لمسة جمالية وحضارية للمدينة.

وكوبري الشيخ يونس للمشاة بمدينة قنا بتكلفة مالية 12 مليون و404 ألف جنيه، وتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الكوبري العلوي للسكة الحديد بمدينة قنا، والانتهاء من أعمال إنشاء كوبري “المعنا” بتكلفة تبلغ 95 مليون جنيهًا.

ومن بين تلك المشروعات العملاقة إنشاء محور الشهيد باسم فكري، أو محور قوص على النيل بمحافظة قنا، والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.3 مليار جنيه، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة - أسوان) الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص.

هذا المحور سيساهم في تسهيل الحركة المرورية، وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة، وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل الي غرب النيل والعكس.

ويتم تنفيذ المحور، بطول 19 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حـارة مـرورية بعرض 7.2 متر، ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، والذي يشمل على 27 عمل صناعي بواقع (14 كوبري – 13 نفق) تساهم في حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذه قبل نهاية يونيو 2020.
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية
في عهد السيسي.. كباري ومحاور جديدة في قنا لتوصيل شرق وغرب النيل والحد من الكثافة المرورية

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