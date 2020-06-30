تجديد حبس 18 متهمًا بالإنضمام لجماعة إرهابية

قررت النيابة العامة، تجديد حبس 18 متهمًا، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، وذلك فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وأخبار ومعلومات وبيانات كاذبة ضد الدولة.





ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والإقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.





ونسبت النيابة للمتهمين، جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.



