قبل مواجهتهما المُرتقبة.. تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول (أرقام)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:24 م
ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
علاء خليف
يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل سوف تجمع بين فريقي ليفربول ونظيره مانشستر سيتي على ملعب "الإتحاد" معقل الأخير، مساء الخميس 2 يوليو، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي منذ الجولة الماضية بعدما تصدر الترتيب برصيد 86 نقطة، وبفارق 23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي "الوصيف" برصيد 63 نقطة، وقبل انتهاء المسابقة بـ7 جولات فقط.

ويدخل ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب مباراة الخميس باحثا عن الفوز وحصد 3 نقاط جديدة، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية في البطولة هذا الموسم، بينما يتطلع السيتي للفوز بالمباراة لإفساد فرحة الليفر بالتتويج باللقب وتأمين "وصافة" البطولة.

التاريخ يُرجح كفة ليفربول أمام مانشستر سيتي
تاريخيًا، تقابل ليفربول مع مانشستر سيتي في 184 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 90 مباراة، مقابل 46 انتصارًا للفريق السماوي، وحسم التعادل نتيجة 48 مباراة بينهما، سجل الريدز 325 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 240 هدفًا.

جمعت الفريقين 91 مباراة على ملعب ليفربول خلال تاريخ مواجهاتهما، فاز الريدز في 55 مباراة، وخسر 14 مباراة، وحسم التعادل 22 مباراة، وسجل 190 هدفًا، واستقبلت شباكه 109 هدفًا.

بينما التقي الفريقين في 91 مباراة أيضًا على ملعب مانشستر سيتي، فاز السيتي في 32 مباراة، وخسر 35 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 24 مباراة بينهما، وسجل الفريق السماوي 129 هدفًا، واستقبلت شباكه 133 هدفًا.

التقي الفريقين في 163 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، حقق مانشستر سيتي 43 انتصارًا، وسجل 223 هدفا، بينما فاز ليفربول في 79 مباراة وسجل 289 هدفًا، وحسم التعادل 41 مباراة بينهما.

أقيمت 81 مباراة بين الفريقين على ملعب السيتي، فاز ليفربول في 29 مباراة، مقابل 30 انتصارًا لمان سيتي، وانتهت 22 مباراة بالتعادل، بينما جمعت الفريقين 82 مباراة على ملعب الريدز، فاز الليفر في 50 مباراة، وخسر 13 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 19 مباراة بينهما.

شهدت آخر 10 مواجهات بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، تفوق واضح لفريق ليفربول حيث فاز في 6 مباريات، مقابل انتصارين فقط للسيتي، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين في البريميرليج هذا الموسم بفوز الريدز 3 / 1.

تقابل نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح في 9 مباريات رسمية ضد فريق مانشستر سيتي بواقع (3 مباريات مع تشيلسي – 6 مباريات مع ليفربول)، فاز فريقه في 4 مباريات، وخسر مثلهما، وحسم التعادل نتيجة مباراة، سجل الفرعون المصري 4 أهداف في شباك السيتي وصنع هدفين آخرين.

أما على مستوي المدربين، تقابل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع نظيره يورجن كلوب مدرب ليفربول في 18 مباراة سابقة خلال مشوارهما التدريبي، حقق مدرب السيتي 7 انتصارات، مقابل 9 انتصارات للمدرب الألماني، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

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