ميرنا جميل تروج لمسلسلها "جمجوم بم بم"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرحت الفنانة ميرنا جميل، البوستر الرسمي لمسلسل "جمجوم بم بم"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وتصدرت ميرنا البوستر وعلقت قائله: "لو طلعلك عفريت علي السلم متخافش إحنا هنحارب الخوارق في الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، "جمجوم وبم بم"، الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق الخميس 9 يوليو علي شاهد".


وتفاعل الجمهور مع البوستر وتعددت التعليقات منها: "المسلسل ده شكله جامد وانتو بتشوقونا أكتر".


يذكر أن ميرنا جميل، قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة"، الذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.


ويشارك في بطوله المسلسل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.
ميرنا جميل تروج لمسلسلها "جمجوم بم بم"
ميرنا جميل تروج لمسلسلها "جمجوم بم بم"

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