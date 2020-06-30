وكيل أول "الإسكان" يتفقد مشروعات الوزارة بمدينة سفاجا ويوجه بالانتهاء منها

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رافقت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، المهندس هشام درويش وكيل أول وزارة الإسكان أثناء تفقدهم موقع وحدات مشروع الإسكان بمنطقة شرق عمارات العراشي التى يجرى إنشائها والعمارات المقترح تنفيذها في هذه المنطقة لمتابعة سير العمل بالموقع.



واستقبلت "المغربي" المهندس هشام درويش والمهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز – مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر وفريق العمل الفني القائم بالإشراف على الأعمال برئاسة المهندس عزت صلاح حسين مدير أعمال المشروع.



جاء ذلك ضمن برنامج الزيارة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر لإستلام الوحدات المتبقية من المرحلة الثانية بمدن المحافظة.



وأكدت "رئيس المدينة" أن هدف الزيارة من منطلق حرص وزير الإسكان على ضرورة الانتهاء من الأعمال حتى يمكن الإستفادة من المشروع وتسليم المواطنين المستحقين وحداتهم.



"وأضافت" المغربي "ان اللجنة تفقدت منطقة موقع مشروع عمارات الإسكان الاقتصادي المقترح تنفيذها في الفترة القادمة في منطقة الكيلو 8 بجوار أرض الجمعيات.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".