رجب بكار يوقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:04 م
رجب بكار
رجب بكار
أكد مصدر مُقرب من رجب بكار، لاعب فريق بيراميدز، اليوم الثلاثاء، أنه قد وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات.

وقال مصدر مقرب من اللاعب: "رجب بكار اجتمع مع مسؤولي الزمالك الأسبوع الماضي"، وواصل: "اللاعب وقع على عقد انتقاله للزمالك والذي يمتد لأربع سنوات".

وأضاف المصدر: "مسؤولو الزمالك وعدوا اللاعب بإتمام الاتفاق مع نظرائهم في بيراميدز مقابل 10 مليون جنيه سيتم دفعها على قسطين"، وأتم "خلال أيام سيرسل الزمالك العرض الرسمي لبيراميدز ليتمم الصفقة".

وانضم رجب بكار إلى بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي، قادمًا من نادي سموحة.

وشارك رجب بكار  صاحب الـ29 عامًا هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية، لم يسجل وصنع فيهم هدفين.

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