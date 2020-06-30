رامي جمال لمحبيه: "هتعيش وحيد لو فضلت تدور على العيوب"

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وجه الفنان رامي جمال، نصيحة مهمة لجمهوره، وهي عدم البحث عن عيوب الآخرين، لكي لا يقضون عمرهم يعانون من الوحدة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".





حيث كتب رامي جمال، تغريدة جديدة قال فيها: "‏في علاقتك باللي حواليك متدورش علي حد كامل لان مفيش حد مفيهوش عيوب والا هتعيش وحيد، دور علي عيوب ينفع تعيش معاها واتمنالك وأتمنى لنفسي بعلاقات سويه لو مفادتش متضرش".





وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فاهماني، استغنيت،بيهم كلهم،مش ملاحظ حاجة،مين غيرك في القلب،فكرة المتساب،أنا لوحدي،سقف،اللى مشيوا،أدف يا مراكبي،مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.