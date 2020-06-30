تغني عن الأدوية.. أغذية يمكن تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة (إنفوجراف)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:03 م
ارشيفية
ارشيفية
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشور توعوي يتضمن أغذية يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة، وتمثلت الأغذية في الأتى:


الأغذية الغنية بفيتامين (ج) أو فيتامين (سي):

تتضمن الموالح مثل البرتقال واليوسفي وايضا الليمون والفرولة والجوافة والفلفل الحلو الملون وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.


الأغذية الغنية بفيتامين (أ):

الجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.


للحصول على فيتامين (د):

اهتم بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10_ 15 دقيقة يوميا لان ذلك يساعد على تكوين فيتامين (د) في الجسم مما يقوي المناعة ويساعد على الحفاظ على صحة العظام.

الأغذية الغنية بالزنك:

مثل اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، ايضا من المصادر الاخرى للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

الأغذية الغنية بالأوميجا 3:

مثل زيت الزيتون وبذر الكتان وبذر الشيا والأسماك مثل الماكاريل والتونة.

كما أن تناول الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز الصحة والمناعة بصورة يومية في وجباتك يغنيك عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 412 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17951 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و2872 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تغني عن الأدوية.. أغذية يمكن تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة (إنفوجراف)
تغني عن الأدوية.. أغذية يمكن تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة (إنفوجراف)

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