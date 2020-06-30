باكستان تتهم الهند بالوقوف خلف الهجوم على بورصة كراتشي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:52 م
الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
وكالات

اتهمت الحكومة الباكستانية، السلطات الهندية بالوقوف خلف الهجوم على بورصة كراتشي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

أعلنت الشرطة الباكستانية، صباح أمس الاثنين، مقتل 3 رجال أمن في الهجوم على بورصة كراتشي.

 

وفي سياق آخر، أظهرت احصاءات المسؤولين في باكستان، أن أكثر من 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تسببت في ارتفاع عدد الإصابات اليومية مما دفع السلطات إلى بدء تطبيق صارم لاجراءات السلامة الحكومية.

 

وقال وزير التخطيط الباكستاني، أسد عمر، في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع: "أولاً قمنا بتوعية الجماهير بالبروتوكولات، ثم حذرناها، والآن، في الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء في الرئاسة، وجهنا الإدارات لقمع أماكن لا يتم اتباع البروتوكولات"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "عمر"، الذي يرأس الاستجابة الوطنية للجائحة، أن العديد من الأسواق والمحلات التجارية تم إغلاقها بسبب عدم الامتثال خلال الأيام القليلة الماضية.

 

 كانت باكستان تسجل أرقامًا قياسية لعدد الإصابات اليومية الجديدة على مدار الأيام العشرة الماضية، مما يعكس جزئيًا زيادة الاختبارات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل 3 رجال امن عدد الاصابات اليوم باكستان الهند

أخبار تهمك

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 16 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 15 ساعة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يصر على موقفه بشأن حسام عاشور

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 3 ساعات

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة.. ماذا قدم "دونجا" مع الزمالك ومنتخب مصر؟

منذ 35 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد للقاء برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جماعة جيش تحرير بالوشستان تعلن مسئوليتها عن هجوم القنصلية الصينية في باكستان

اعتقال متهمين اثنين بالضلوع في اعتداء القنصلية الصينية في كراتشي

مفتي باكستان ينجو من محاولة اغتيال

تخفيف القيود المفروضة على بعض الشركات الصغيرة في الهند وباكستان

باكستان تتخذ إجراءات صارمة ضد خروقات السلامة وسط تزايد حالات كورونا

مسلحون يهاجمون مبنى بورصة باكستان في كراتشي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

01:50 م

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن