وفاة المخرج التونسي صلاح الدين الصيد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
وكالات
توفي، الاثنين، المخرج التلفزيوني، صلاح الدين الصيد، أحد أبرز صناع الدراما التونسية، عن عمر ناهز 70 عاماً.

وقد نعت مؤسسة التلفزة في تونس ووزارة الشؤون الثقافية الصيد.

كما نعاه عدد من فناني تونس، في مقدمتهم الممثل ظافر العابدين والممثلة درة زروق والممثل خالد بوزيد والمغني محمد بن صالح.

إلى ذلك وصفته الممثلة والمنتجة، هند صبري، بأنه "سيد الدراما التونسية"، قائلة على حسابها في تويتر "ترك بصمة كبيرة في قلوب التونسيين".

يذكر أن الصيد انضم إلى مؤسسة التلفزة الوطنية بعد سنوات قليلة من تأسيسها وقدم خلال مسيرته الطويلة عدداً وافراً من المسلسلات الناجحة، مثل "شوفلي حل" و"الخطاب على الباب" و"عشقة وحكايات" و"نسيبتي العزيزة" و"قمرة سيدي المحروس" و"أمواج".

أخبار تهمك

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد للقاء برشلونة

منذ أقل من ساعتين

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 15 ساعة

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ 36 دقيقة

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة.. ماذا قدم "دونجا" مع الزمالك ومنتخب مصر؟

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يصر على موقفه بشأن حسام عاشور

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

01:50 م

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن