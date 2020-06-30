بنفيكا يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:44 م
برونو لاجي
برونو لاجي
وكالات

أعلن لويس فيليبي فييرا رئيس بنفيكا إقالة مدرب الفريق برونو لاجي اليوم الثلاثاء على خلفية النتائج السلبية.

وخسر بنفيكا 2-0 أمام ماريتيمو بالدوري البرتغالي أمس الإثنين.

وقال فييرا للصحفيين اليوم الثلاثاء: "مدربنا جاء لي عقب نهاية المباراة وقال بوقار شديد: "سيدي الرئيس أضع نفسي تحت تصرفك لأني أفهم أن الأمور لا تسير بشكل جيد في بنفيكا".

ونقل فييرا عن لاجي قوله: "في الوقت الحالي الوضع لا يمكن الدفاع عنه لأنه يبدو أن الجميع يريد رحيلي. من الغد (الثلاثاء) لن أكون مدربا لبنفيكا بعد الآن".

ولم يؤكد فييرا، الذي لم يتلق أسئلة، ما إذا كان قبل الاستقالة، ولم يصدر أي تعليق آخر عن النادي.

وأجرى لاجي نفسه مقابلة منفصلة عقب المباراة ولم يذكر فيها أي شيء عن استقالته.

وفاز بنفيكا، صاحب المركز الثاني، في مباراة واحدة بين 5 خاضها منذ استئناف الدوري عقب توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتأخر بنفيكا بفارق 6 نقاط عن بورتو منافسه التقليدي والمتصدر الحالي.

وتعرض بنفيكا لخسارة مفاجئة على أرضه 4-3 في المباراة السابقة أمام سانتا كلارا.

وتولى لاجي المسؤولية خلفا لروي فيتوريا، مدرب النصر السعودي الحالي، في يناير من العام الماضي.

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