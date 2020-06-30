محافظ قنا: إنشاء مركز لوجستي لصيانة السيارات في الصالحية (صور)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إن مركز الصالحية النموذجي الخاص بصيانة السيارات مقام علي مساحة 5.5 فدان تم اقامته ليكون بمثابة مركز لوجستي لصيانة السيارات.

وأشار الي ان المركز يحتوي علي عدد من الورش المتنوعة (الاطارات - ضبط الزوايا - التشحيم - الكهرباء - الألآت - الغسيل – الاصلاح – قاعة تدريب – مبنى إدارة).

وأكد الداودي خلال زيارته على ضرورة استغلال كافة الأصول الغير مستغلة بصورة تحقق طموحات المواطن القنائي وتلبي احتياجاته لافتا إلى أنه سيتم التعاقد مع عدد من شركات السيارات الكبري لاستغلال مبني المركز على النحو المرجو.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمركز الصالحية، النموذجي الخاص بصيانة السيارات لبحث آلية الإستفادة منه رافقه خلال الزيارة العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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