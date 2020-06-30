التحفظ على 1370 كمامة بالإسكندرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ على 1370 قطعة كمامة داخل محل لحجبه عن التداول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة طبية بقصد رفع سعرها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "كمامات" بدائرة قسم شرطة العامرية اول، لحجبها عن التداول بقصد احتكارها في الأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 1370 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بقصد رفع أسعارها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

على جانب آخر، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 71 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي شحن وتفريغ علي الأرصفة 31 سفينة جاري تفريغهم، منهم 4 سفن حاويات، وعدد 5 سفن بترول، وعدد 18 سفينة بضائع عامة، كما تواجد بالمخطاف الداخلي عدد 4 سفن علي متنها 132 ألف طن فحم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 17 سفينة، وقد تم دخول وخروج 11169 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج قطار 25 عربة يحمل 1550 طن قمح متجه إلى شبرا.

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 101 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 44 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1367 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1466 حاوية، والترانزيت 16 حاويات.

وخلال جولته التفقدية للاطمئنان علي سير العمل بالميناء وجه الربان شاهين الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخري لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وشدد شاهين علي ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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