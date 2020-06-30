محافظ قنا يفتتح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالشوينة (صور)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
افتتح اليوم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا محطة الرفع الفرعية بالشوينة التابعة لمشروع صرف صحي قرية الجبلاو وتوابعها، تزامنًا مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو.

أشار المحافظ الي أن افتتاح هذه المحطة ودخولها الخدمة يأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوي الخدمات الاساسية للمواطن القنائي لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لافتا إلى إنه يجرى تطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قري ومراكز المحافظة.

أزاح الداودي الستار عن اللوحة التأسيسية للمحطة واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع والذي يتكون من محطة رفع بطاقة استيعابية تبلغ 2000 م 3 يوميا وشبكات انحدار بطول 12 كم يتراوح اقطارها ما بين 6-16 مليمتر وخط طرد بطول 800 م بتكلفة تقديرية 30 مليون جنية موكدا انه تم تطهير كافة الشبكات قبل عملية التشغيل مطالبًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار صيانة معدات المحطات أولًا بأول للحفاظ على كفاءتها.

جاء ذلك في حضور عضو مجلس النواب محمود عبد السلام الضبع والعميد محمد جلال رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس عبده صالح رئيس مدير جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالإضافة الي حضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
محافظ قنا يفتتح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالشوينة (صور)
محافظ قنا يفتتح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالشوينة (صور)
محافظ قنا يفتتح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالشوينة (صور)
محافظ قنا يفتتح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالشوينة (صور)

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