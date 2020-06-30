دكتورة مريم ميلاد تكتب: "عيش وخلينا نعيش"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
قرار "الحكومة" برفع الحظر 
مبروك..،،، 
 بس..." الحلو ما يكملش" 
 بعد حبس "الشعب "حبس "اجبارى" لمدة" ثلاثة اشهر" مما ترتب علية،،، 
 ان كل قرار بتقصير مدة "الحظر" يلاقى "إبتهال واحتفال" من الشعب المحبوس آملا فى .."(الإفراج القريب)" 
 حتى تم "الإفراج" ولكن ...؟!؟
 بعد وضع .."(السم ف العسل)" 
مافيش "حظر" على "البنى آدمين" 
"(سيتم الحظر على لقمة العيش)"  
* غلق لجميع "المحلات"( الساعة التاسعة)
*  المطاعم وما شابة (الساعة العاشرة مساء) 
  طبعآ هيجى واحد دلوقتى يقولى.... 
" اوربا والدول المتقدمة"..
 كلها بتقفل كدة 
احنا كمان نعمل زيهم !!! 

  انا بقول تخلينا فى "نفسنا احسن" 
 بلاش
 "(المقارنة كل دولة ولها ثقافة وطبيعة تعايش تختلف)" 
  طيب اية يا دكاترة  
القرار مزعلك لية ؟؟؟

   لا انا مش زعلانة..
 انا فى حالة "تعجب واندهاش" 
 هل درس هذا القرار جيدا؟؟ 
 لا أظن ..،،،
 • هل تم النظر الى "(عدد المصرين العائدين من الخارج)"
 الذين كانوا يعملون فى مختلف "دول العالم" ؟؟؟   
 اكيد دول محتاجين "وظيفة"  
 ولسة... اللى هيتم "الاستغناء عنهم" 

* هل تم النظر "(لعدد الصناعات التى غلقت )"تماما استغنت عن "العمال والموظفين الأساسيين لها"  
 اكيد دول... كانوا ف "انتظار رفع الحظر "للعودة لأماكنهم او وظائفهم" 
 
•هل تم النظر 
 عند "غلق المحلات "الساعة التاسعة سوف يلغى "شفت اى وردية" من كل. "الأماكن التجارية" التى طبق عليها "القرار "..،!!؟؟
 معناة 
سيستمر الاستغناء عن "الموظف "سيتم "تخفيض الراتب" لمعادلة  عدد ساعات العمل ١٠ ساعات او ١٢ فقط  وهنا... 
" العامل او الموظف" سوف يكون "مغلوب على إمرة "
 لأنة لو ما "(وافقش)" ...
 "بالمبلغ المطروح"  فى غيرة هيوافق !!

 • هل تم النظر 
"لرد فعل هذا الشعب" عند ...
"(الجلوس فى المنازل)"  بدء من ..."الساعة العاشرة"!؟!؟
  القهاوىً قفلت 
مجموعة... هتزود نسبة المبيعات ف "(الفياجر وماشابة)" 
مجموعة... اخرى هتزود نسبة المبيعات ف "(المخدرات )"بجميع أنواعها ..
  (اى حاجة تنسينا الهم دة يا بية)
 
  وكلاهما هيودى الى..،،،
" ارتفاع معدل الجريمة الأسرية)". و 
"الانفجار السكانى"
   
•هل تم النظر 
الى "(قطاع السياحة)  
كيف لنا انتعاش السياحة ؟؟؟!!

 هتقول كل دول العالم كدة وبيرحولهم سياح !
 لا  مش كدة ..
 وأكرر خلينا فى"( دولتنا)" 
 "الدول المعنية بالسياحة" كلا منهما مختلف عن الاخر و"يتميز" 

 "(والتميز والانفراد فى "مصر")" 
المقولة الشهيرة..."البلد الذى لإتنام" 
 "تجذب العرب".. فى شهور "الصيف" 
 "تجذب الغرب" ..فى شهور "الشتاء"  
 وكلاهما ..ياتى "لاستمتاع ما يفتقده فى بلدة "
 امال سموها" اجازة لية"..؟؟
. للخروج عن المألوف 
 طيب ..،، 
•هل تم النظر..'
لكيفية  مواجهة "ارتفاع الاسعار الجنونى" 
 فى ظل "الثلاث شهور الماضية" والمستمر لما هو اكثر وقادم ،،
 قولى ازى ...!!!
 كدة نص "الشعب مش هيشتغل"
اااة بدون تهويل...  "(نص الشعب العامل مش هيلاقى شغل )"
ولا حتى ع "(التوك توك)"
 
و"المرتب".."( غير موازى لمتطلبات الحياة)".!!! 
 اية ما سمعتش صوتك ؟؟

 اصل الدول الأخرى بتعطى"اعانة بطالة" 
 "فلوس رقم حلو كدة تاخدة كل شهر"
 
 احنا لاء.... مش هنعمل كدة  
احنا نعلن بس لكن" المواطن"
 ياخد فلوس ف إيدة لا يمكن .

 الحل..."( يؤجل هذا القرار.)" 
 الى ان نحاول .."استرداد بعض مما فقد" 
 ويبداء التنوية عنة انة سوف يتم فى هذا .."التوقيت فترة زمنية"
 سنة او اتنين .
أكرر "الجملة القادمة" فى كل "مقال" 
 "(لا تضغط على الموطن  المصرى اكثر من ذلك)" 
"(كثر الكبت يولد انفجار)" 
  
 الان الجميع يعلم ان "مصر"
 فى حالة" كماشة" كما
 "ذكرت ف مقال سابق" 
 ويأمل "(الشعب فى قوة "مصر" )"

 ويجب على.." القائمين على كل كرسي" 
 ان "(( يوحد "الشعب"  و"يقوية" ليقف مع "مصر" فى كل "أزمة" قادمة))"  
لا داعى "لسياسية"( فرق تسود) الان "صعب" 
  كفا إنهاكآ .
 "(يا صاحب القرار)" 
 • الم يحن "الوقت" لتحنوا على هذا "الشعب" على كل "مواطن" 
  "ليس بالكوبرى وحدة "يحيا الانسان" ولكن "بلقمة العيش" ايضآ"

 • الم يحن "الوقت" لنظر بعين "الرحمة" و"الإنسانية" وليس "بعين" 
 
 "أومر تنفذ" مهما كان "الضرر" الناتج 
  
 "( إذا أردت ان تطاع اطلب ما فى المستطاع )"

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