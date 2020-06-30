رئيس وزراء الهند: أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تحت السيطرة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكد رئيس وزراء الهند، أن أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تحت السيطرة، لكن "الإهمال وتجاهل إجراءات التباعد الاجتماعي في ازدياد"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن رصد 19459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ومددت مومباي (المركز المالي بالبلاد) إجراءات العزل العام لشهر آخر، كما مددت ولاية مهاراشترا الغربية، التي سجلت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في البلاد، إجراءات العزل العام لمدة شهر آخر حتى نهاية يوليو، بعد ارتفاع الإصابات في مدنها الرئيسية مثل مومباي وبوني وأورانجاباد.

 

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد حالات الإصابة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند أكثر من نصف مليون والوفيات أكثر من 16 ألف حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,280 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,581 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا فيروس كورونا الهند

أخبار تهمك

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصر على موقفه بشأن حسام عاشور

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن تجديد عقد فايلر رسميا

منذ أقل من نصف ساعة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 16 ساعة

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد للقاء برشلونة

منذ أقل من ساعة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

إيطاليا تعلن تخطي الإصابات بفيروس كورونا 110 ألف حالة

الهند تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 273

عودة المواطنين الموجودين بالهند من 3 مطارات مختلفة

بالأرقام.. أحمد موسى: قطر الأولى بالعالم في إصابات كورونا (فيديو)

دول مهددة بالإغلاق مرة أخرى بعد ارتفاع حالات كورونا.. اعرف التفاصيل

تخطي عدد الوفيات بـ كورونا في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي 20 ألفا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن