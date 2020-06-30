العراق يشتري 4 ملايين طن من القمح المحلي

قالت وزارة التجارة العراقية يوم الثلاثاء إنها اشترت ما يزيد على أربعة ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي الذي بدأ في 20 أبريل.





وقالت وزارة الزراعة إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن خلال موسم الحصاد في شهري أبريل ومايو.





وفي مارس، أعلن العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، أنه سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز الاحتياطيات وسط مخاوف متزايدة من أن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا ستبطئ سلاسل إمدادات الغذاء.