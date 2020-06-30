تحدي "اللي فات مات" لخالد سليم تصل لـ11 مليون مشاهدة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
بعد أن أطلق النجم خالد سليم تحديه الجديد على موقع الفيديوهات "تيك توك"، والذي يرتبط بكليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، حقق التحدي حتى الآن ما يزيد عن 11 مليون مشاهدة بعد أن أطلق التحدي منذ حوالي الأسبوع وحقق نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً بين جمهور خالد سليم، وهو عبارة عن تحدي للأشخاص بتصوير أنفسهم بأول ملابس سيرتدونها بعد عودة الحياة لطبيعتها مع مقطع من أغنيته الجديدة "اللي فات مات".


الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا. 


وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع  أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

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