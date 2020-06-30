برشلونة ضد أتلتيكو مدريد | موعد مباراة Barcelona VS Atletico Madrid في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد | يواجه فريق برشلونة الإسباني ضيفه أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، في إطار قمة منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020.





موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري:-

وستُقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العريية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري:-

وستُذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري حصريًا على قناة طبي إن سبورتس إتش دي 3 - beIN Sports HD 3" الرياضية المُشفرة.





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري:-





ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-





حارس المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - كليمنت لينجليه - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا .

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - آرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.



ومن المتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:-





حارس المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فيليبي مونتيرو - خوسيه خيمينيز - سانتياجو أرياس - رينان لودي.

خط الوسط: هيكتور هيريرا - ساؤول نيجويز - توماس ليمار - ماركوس يورينتي - جواو فيليكس.

خط الهجوم: دييجو كوستا.



ولا يوجد أي بدائل للفريق الكتالوني في مواجهة الليلة سوى تحقيق الفوز للحفاظ على فرصته التي تضاءلت مؤخرًا في الاحتفاظ بلقب الليجا للموسم الثالث على التوالي، وخاصةً بعد تعثره 4 نقاط عقب استئناف المسابقة مؤخرًا بعد توقفها دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 71 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.





ويسعى البلوجرانا لمصالحة جماهيره بعد التعادل المخيب للآمال خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2/2، سبقها بفوز صعب على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في الجولة قبل الماضية، كما سقط في فخ التعادل السلبي أمام إشبيلية في الجولة 30 بالمسابقة.





وعلى الجانب الآخر، يسعى أتلتيكو مدريد تحت قيادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيميوني، لتأمين المركز الثالث المؤهل لمسابقة دورى أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علمًا بأن الروخي بلانكوس حقق سجلًا مثاليًا في الفترة الأخيرة بتحقيق الفوز في المواجهات الأربع الماضية بالليجا أمام كل من، أوساسونا 5-0، بلد الوليد 1-0 وبالنتيجة ذاتها أمام ليفانتي، و أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1.





ويفتقد الروخى بلانكوس مجهودات الثنائي ستيفين سافيتش وكوكي بداعي الإيقاف، وذلك نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء عليهما.