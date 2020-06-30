الأهلي يصر على موقفه ضد كوليبالي والنجم الساحلي مهدد بالحرمان من القيد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تمسك مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بمواصلة مقاضاة الهارب الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي، الحالي.

وكان نادي النجم الساحلي، تواصل مع إدارة الأهلي من أجل حل الأزمة الخاصة بالمستحقات المالية على اللاعب، بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلا أن المارد الأحمر رفض كل الحلول الودية.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة على اللاعب سليماني كوليبالي، قدرها مليون و 426 ألف دولار، بعد هروبة من النادي الأهلي بدون الحصول على أي إذن.

وأبدى الفريق التونسي، رغبته في التوصل لاتفاق بشأن سداد 600 الف دولار دفعة أولي من المبلغ الكلي، إلا أن القلعة الحمراء تمسكت بالحصول على المبلغ بشكل كامل دفعة واحدة.

وجاء رفض الأهلي طلبات الفريق التونسي، بعدما أخلف الأخير وعده بشأن الاتفاقات السابق، وأصبح النجم الساحلي مهدد بالفعل من منع التعاقدات والقيد الخاص به في حال عدم سداد المبلغ المستحق خلال 45 يومًا وفقًا لقرار الفيفا.

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