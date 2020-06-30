بعد مرور سنوات.. طليق أصالة أيمن يتحدث باكيًا عن ذكرياتهما

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تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو خاص بطليق الفنانة أصالة"أيمن الذهبي"​، ظهر فيه وهو يتحدث عن ذكرياتهما بعد مرور العديد من السنوات على انفصالهم، وتحدث أيمن الذهبي قائلاً: " أول سنتين من انفصالي عن أصالة ما يتحسبوا أبدًا من عمري لأني كنت مكتئب وفي حالة اللا شعور، والحمد لله بعض الإعلاميين والفنانين وقفوا جنبي وبخص بالشكر أهلي لأنهم ساعدوني أني أطلع من المحنة، والحمد الله أنا متصالح مع نفسي و طلعت منها دون أي عواقب " .



وتابع أيمن الذهبي قائلاً: " أما فيما يخص الرجوع لها أنا وأصالة أحلى شئ في الدنيا بيربطنا ببعض شام وخالد دول أغلى شي عندنا، َوأنا بدين بالشكر الكبير لأصالة علي تربيتها لأولادي بشكل صح وما في شك أنها أم حنونة كتير وست بيت وهدا الشيء بيخليني دايما ممنون لها ".





واستعاد أيمن ذكرياته معها، حيث أكد أن بينهم ذكريات جميلة وأن حياتهم ممتلئة بالتعب والنجاح، وأنه مديون لها بتربيتها الجيدة لأولادهم، حيث قال:" ما في شك أن أنا وأصالة بينا ذكريات فظيعة وحلوة كتير ومرحلة في حياتنا كلها تعب وشقاء ونجاح، فكرمال الشيء اللي بيني أنا وأصالة بالإضافة للأولاد طبعا مافيني أكون غير مديون لها بتربية الأولاد،هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن أنا أو هي ننسى الذكريات والأماكن اللي كنا بنروحها، اللي يكون في مكان من الأماكن اللي بنزورها لينا فيها ذكرى مع بعض

،أنا وين ما بروح أو بسافر في أشياء تذكرني بها " .









