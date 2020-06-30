فريدة الشوباشي: السيسي اهتم بساكني العشوائيات أكثر من قاطني القصور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعربت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عن تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "التاريخ سيكتب كثيرا عنه"، مشيرة إلى أن كل شئ في مصر ارتفع من الحضيض إلى السماء في عهد الرئيس السيسي.

وأشارت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لفضائية "صدى البلد"، للذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، إن الجماهير المصرية كانت صائبة في ثورة 30 يونيو عندما فوضت الرئيس السيسي للتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفة: "يحمي الرئيس السيسي.. طور العشوائيات التي كانت تهدر آدمية المواطنين، واهتم بساكني العشوائيات أكثر من قاطني القصور".

وأشارت الشوباشي إلى أنها شاركت في ثورة 30 يونيو مع ابنها وحفيدها، مؤكدة أن مصر جميعها كانت في الشارع بما وصف في أكبر تجمع بشري في التاريخ فاق الثلاثين مليون مواطن.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم".

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