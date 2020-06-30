مشهد مؤلم.. لحظة سقوط طفل من أعلى عقار أثناء لعبة بطائرة ورقية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مشهد مؤلم للحظة سقوط طفل - لم يتاوز العشرة أعوام من عمره - من أعلى سطح عقار، أثناء لعبة بطائرة ورقية، رفقة أصدقائه، حيث اختل توازن فجأة، ليسقط على الفور.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأباء والأمهات بضرورة مراقبة أولادهم حتى لا يتكرر ذلك المشهد مرة أخرى، ويتسبب في فقدان حياة أبنائهن.

كانت انتشرت في الأونة الأخيرة - خاصة مع فترة حظر التجول - لعبة الطائرات الورقية، التي تحولت من مصدر بهجة وسعادة للأطفال والكبار، إلى لعبة موت، نتيجة السقوط من الأماكن المرتفعة.


إقرأ أيضًا..
تنظم وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، مهرجان الطائرات الورقية بمركز شباب الأسمرات، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية، تحت شعار "ارفع رأسك فوق"، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وعودة النشاط الرياضي.

وأكدت الوزارة أن هواية الطائرات الورقية انتشر بشكل مميز خلال الفترة الماضية بجميع المحافظات المصرية، ولكن بطرق ممارسة خاطئة تعرض حياة ممارسيها للخطر، ما دفع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم احتفالًات الذكري السابعة لثورة 30 يونيو لجميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استعادة الدولة إلى بر الأمان وتصحيح المسار.

وتشارك الأسرة المصرية في الاحتفال بطائرة ورقية تحمل علم مصر، وفي أماكن مناسبة للممارسة بمراكز شباب مصر يتعرف خلالها النشء والشباب على معايير الأمن والسلامة في ممارسة تلك الهواية وبشكل منظم واحترازي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لحظة سقوط طفل من أعلى لحظة سقوط طفل طائرات ورقية الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 15 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد للقاء برشلونة

منذ أقل من ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن تجديد عقد فايلر رسميا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يصر على موقفه بشأن حسام عاشور

منذ ساعة و 18 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات اليوم العالمي للشباب في الدقهلية "فيديو"

مصرع طفل عمره 4 سنوات سقط من عقار سكني في دمياط

إنقاذ طفل عقب سقوطه داخل منور عقار بالأزبكية

"وطارت الطيارة".. بمشمع وخيط سيطرنا على الجو (صور)

بسبب "الطيارات الورقية".. تحذير "خطير جدا" من وزارة الكهرباء

طائرات ورقية وأسراب حمام.. تفاصيل احتفال وزارة الرياضة بذكرى "30 يونيو"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 ص

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

11:12 ص

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن