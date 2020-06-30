مشهد مؤلم.. لحظة سقوط طفل من أعلى عقار أثناء لعبة بطائرة ورقية
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:48 م
الفجر
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مشهد مؤلم للحظة سقوط طفل - لم يتاوز العشرة أعوام من عمره - من أعلى سطح عقار، أثناء لعبة بطائرة ورقية، رفقة أصدقائه، حيث اختل توازن فجأة، ليسقط على الفور.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأباء والأمهات بضرورة مراقبة أولادهم حتى لا يتكرر ذلك المشهد مرة أخرى، ويتسبب في فقدان حياة أبنائهن.
كانت انتشرت في الأونة الأخيرة - خاصة مع فترة حظر التجول - لعبة الطائرات الورقية، التي تحولت من مصدر بهجة وسعادة للأطفال والكبار، إلى لعبة موت، نتيجة السقوط من الأماكن المرتفعة.
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تنظم وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، مهرجان الطائرات الورقية بمركز شباب الأسمرات، وجميع مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية، تحت شعار "ارفع رأسك فوق"، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وعودة النشاط الرياضي.
وأكدت الوزارة أن هواية الطائرات الورقية انتشر بشكل مميز خلال الفترة الماضية بجميع المحافظات المصرية، ولكن بطرق ممارسة خاطئة تعرض حياة ممارسيها للخطر، ما دفع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم احتفالًات الذكري السابعة لثورة 30 يونيو لجميع أفراد الأسرة المصرية شريكة الوعي والكفاح في استعادة الدولة إلى بر الأمان وتصحيح المسار.
وتشارك الأسرة المصرية في الاحتفال بطائرة ورقية تحمل علم مصر، وفي أماكن مناسبة للممارسة بمراكز شباب مصر يتعرف خلالها النشء والشباب على معايير الأمن والسلامة في ممارسة تلك الهواية وبشكل منظم واحترازي.
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